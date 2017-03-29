Одесская епархия УПЦ оказала нуждающимся помощь на сумму 30 тыс. грн

Более 120 нуждающимся одесситам и вынужденным переселенцам из восточных областей Украины 28 марта по благословению митрополита Агафангела в очередной раз была оказана помощь. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи нуждающиеся получили продуктовые наборы, а некоторым из них была оказана посильная финансовая помощь на общую сумму более 30 тыс. грн.

Митрополит Агафангел накануне внимательно рассмотрел каждое прошение о помощи.

Напомним, что по благословению Владыки продолжается благотворительная акция по сбору помощи нуждающимся. Каждый человек с добрым сердцем может принести в близлежащий одесский храм продукты, вещи и посильную финансовую помощь. Все это в Пасхальные дни будет передано тем, кому сейчас трудно, и станет проявлением на деле христианской доброты и милосердия.