Заместитель Председателя Верховной Рады поблагодарила Предстоятеля УПЦ за миротворческую деятельность Церкви

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 28 марта принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры заместителя Председателя Верховной Рады Украины Ирину Геращенко и советника Президента Украины Юрия Богуцкого, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ирина Геращенко передала Предстоятелю УПЦ личную благодарность Президента Украины Петра Порошенко за миротворческую миссию Украинской Православной Церкви и ее вклад в освобождение из плена украинских военнослужащих.

В свою очередь Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Украинская Православная Церковь остается на позициях отстаивания мирного урегулирования военного конфликта на Востоке Украины, призывает к поиску взаимопонимания и в дальнейшем будет всячески способствовать освобождению украинских воинов из плена и поддерживать мирное гражданское население, которое пострадало в результате боевых действий.

На встрече также присутствовали Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент.

Также участники встречи обсудили вопросы деятельности Министерства культуры Украины, связанные с нерегистрацией уставов епархий и других структур УПЦ.

Присутствующие договорились о дальнейших инициативах по сотрудничеству Церкви и государства на благо украинского народа.