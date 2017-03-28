Представитель Элладской Православной Церкви говорил о возможностях паломничества с Предстоятелем УПЦ

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской лавре 28 марта принял секретаря Паломнического отдела Элладской Православной Церкви архимандрита Спиридона (Катрамадоса) с сопровождающими лицами. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече также принял участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Представители Элладской Церкви прибыли в Украину для участия в туристической выставке, которая в эти дни проходит в Киеве, с целью представления мест паломничества и святынь Греции.

Во время встречи речь шла о сотрудничестве между Элладской и Украинской Церквями в сфере паломничества и о текущей церковной ситуации в православном мире.

Архимандрит Спиридон передал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию братские поздравления и памятный подарок от Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II.