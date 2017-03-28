Дети из зоны боевых действий совершили паломническую поездку в Харьков

Дети из города Марьинка Донецкой области, пострадавшего от военных действий, 25 и 26 марта посетили Свято-Покровский мужской монастырь города Харьков. Об этом сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ.

Юные паломники поклонились святыням обители и посетили митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.

Владыка Онуфрий поприветствовал детей на Слобожанской земле и вручил им благословенные подарки.