Дети из зоны боевых действий совершили паломническую поездку в Харьков
15:00, 28 марта 2017Православие
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Фото: orthodox.org.ua
Дети из города Марьинка Донецкой области, пострадавшего от военных действий, 25 и 26 марта посетили Свято-Покровский мужской монастырь города Харьков. Об этом сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ.
Фото: eparchia.kharkov.ua
Юные паломники поклонились святыням обители и посетили митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия.
Владыка Онуфрий поприветствовал детей на Слобожанской земле и вручил им благословенные подарки.
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