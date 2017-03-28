Дети из зоны боевых действий совершили паломническую поездку в Харьков

15:00, 28 марта 2017
Православие
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Фото: orthodox.org.ua

Дети из города Марьинка Донецкой области, пострадавшего от военных действий, 25 и 26 марта посетили Свято-Покровский мужской монастырь города Харьков. Об этом сообщает сайт Харьковской епархии УПЦ

Фото: eparchia.kharkov.ua

Юные паломники поклонились святыням обители и посетили митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия. 

Владыка Онуфрий поприветствовал детей на Слобожанской земле и вручил им благословенные подарки.

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