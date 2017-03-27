Священник УПЦ завоевал первенство по пауэрлифтингу на Открытом чемпионате в Киеве

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Червоноармейское Одесской области священник Виктор Кочмарь завоевал три золотые медали на Открытом чемпионате по пауэрлифтингу, который состоялся в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт trassae95.com

Чемпионат длился три дня. Первые места отец Виктор занял еще в первый день турнира и стал абсолютным чемпионом соревнований, победив в открытом первенстве и в своей возрастной категории

В этих силовых соревнованиях принимали участие силачи из Молдовы, Белоруссии, Польши и других стран Европы.

Священник Виктор Кочмарь из Одесской области является многократным чемпионом Украины по этому виду спорта, он завоевал титул Чемпиона мира по пауэрлифтингу по версии WPC в ноябре 2015 года.