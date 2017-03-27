Представители ЮНЕСКО, Киево-Печерской лавры и Национального заповедника вместе будут сохранять Печерские святыни

Члены делегации Международной организации ЮНЕСКО прибыли в Киев с рабочим визитом и встретились с наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом. Украинскую сторону также представлял директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, сообщается на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская лавра входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых почитаемых святынь христианского мира.

Встреча была посвящена обсуждению объединенных усилий действующего монастыря, занимающего территорию Нижней лавры, с Киево-Печерским заповедником, расположенном на территории Верхней лавры, с целью сохранения древних Печерских святынь, архитектурных памятников истории. Лавра и Киево-Печерский заповедник общими усилиями проводят реконструкции храмов, расположенных в Верхней части монастырского комплекса, сотрудничают в разных направлениях культурного и административного характера.

В завершение встречи Наместник обители и гости обменялись памятными подарками.