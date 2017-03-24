Как победить свои грехи и страсти? — Великопостное интервью Предстоятеля УПЦ

Настойчиво борясь со своими грехами, при содействии Божией благодати, человек изменяет свой злой нрав на добрый. Этому духовному деланию способствует время Великого поста.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует интервью Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в третью Неделю Великого поста, подготовленное редакцией «Церковной православной газеты».

Предстоятель дает практические рекомендации как как победить греховные склонности души.

Готовится к исповеди

– Ваше Блаженство, время Великого поста – время покаяния, духовного очищения. Что наиболее важно для христианина в этом духовном делании?

– Господь наш Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы призвать нас к покаянию (Мф. 4: 17), изменению нашей жизни и приведению ее в согласие с Заповедями Божиими. Покаяние в соделанных грехах христианин приносит в Таинстве Исповеди, в присутствии священнослужителя, который имеет от Бога власть «вязать и разрешать» грехи человека (см.: Мф. 18: 18).

Но, прежде чем подойти к Исповеди, христианин должен подготовить свою душу постом, посещением храма и внимательным самокритичным анализом своей жизни и своих поступков. И, конечно, пред Исповедью христианин должен попросить прощения у тех, кого он чем-то опечалил или обидел.

Удерживать себя от прежних грехов

– В каком случае покаяние можно считать свершившимся?

– Когда человек после Исповеди ощущает умиротворение и желание не возвращаться к прежним грехам. Это есть признак того, что наше покаяние Господь принял. Очень важно, чтобы мы далее продолжали удерживать себя от прежних грехов.

Упал — вставай!

– А что делать, если человек сожалеет о содеянном грехе, кается в нем на Исповеди, но не имеет достаточных сил перебороть его и после вновь совершает исповеданный грех?

– Не отчаиваться. Сколько бы раз человек не падал, он должен тут же посредством Таинства Исповеди встать и вновь решительно изо всех сил бороться с грехом. В результате такой духовной борьбы обязательно придeт время, когда человек с помощью Божией победит грех. Многократно повторяемый грех – это «кровоточащая рана» души человека. Благодать Таинства Исповеди – это духовный пластырь, помогающий заживить и исцелить душу от греха.

Прислушиваться к критике в свой адрес

– Но ведь часто бывает, что человек не видит своих грехов и не знает в чем каяться…

– Такое состояние души происходит вследствие удаления человека от Бога, погружения в суетные занятия, чрезмерного увлечения мирскими заботами. Чем ближе к Богу – Источнику Света, тем более видны греховные пятна в душе человека.

Поэтому, когда сердце духовно черствеет, необходимо пересмотреть свою жизнь, отказаться от того, что мешает нам идти к Богу. Нужно усилить молитву. Также следует обращать внимание на критику наших недругов: иногда их обвинения помогают нам увидеть свои греховные язвы, которые мы раньше не замечали.

Освободить свою душу от зависимости от дьявола

– Грех – это зло. Почему тогда он имеет такую привлекательность и власть над человеком?

– Грех «паразитирует» на добрых и необходимых потребностях человеческой природы: чревоугодие – на естественной потребности в пище, гнев – на необходимости неприятия, отвержения зла, и т. д.

Таким образом, грех по своей сути – это искажение естественных сил человеческой природы, это болезнь души человека, которая помрачает человеческий разум, отравляет его чувства и поражает волю.

В результате этой болезни нарушается Богом данная гармония душевных и телесных сил в человеке. Грех удаляет человека от Бога и омрачает в человеке понимание того, что для него является добром, а что – злом.

Отравленные грехом, силы души увлекаются злом и попадают под власть диавола. Человек, совершающий грех – есть раб греха. Вот эта рабская зависимость от греха и диавола воспринимается болезненными силами души как некая привлекательность и сладость от греха.

Услаждаясь грехом, человек в глубине своей души ощущает, что грехом он разрушает и уничтожает себя, и блажен тот человек, который сможет заставить себя мужественно встать, покаяться и положить начало терпеливой борьбе против власти греха.

Обрести решимость встать и уйти от греха

– Как надо бороться с грехами? С чего необходимо начать?

– Для борьбы со страстями христианин должен иметь решимость: решимость встать и уйти от греха. Это делается с помощью поста и молитвы. Решимость дает человеку необходимый толчок, а пост и молитва помогают ему продолжать свое шествие от страны греха к Отчему дому. Но сначала должна быть решимость. Можно изучить Священное Писание, труды святых Отцов, но если нет решимости жить строго по Заповедям Божиим, то пользы от таких духовных знаний будет мало.

Христианин, решившийся бороться со своими грехами, должен воспитывать в себе покаянное чувство и смирение. Господь Иисус Христос говорит: приходящего ко Мне не изгоню вон (Ин. 6: 37). Мы можем приблизиться к Богу только в покаянном и смиренном расположении духа. И тогда Он примет нас и поможет одержать победу над грехом.

Важно также помнить, что грех зарождается в мыслях человека. Поэтому христианину нужно учить себя отличать добрые мысли от злых. Научившись отличать греховные помыслы, мы должны их отвергать и отвращаться от них через смиренную, покаянную молитву. Надо также учиться хранить свой язык от слов неподобных, а также зрение, чувство осязания и слух, через которые в душу человека очень часто входят греховные образы и желания.

Настойчиво борясь со своими грехами, при содействии Божией благодати, человек изменяет свой злой нрав и приобретает доброе внутреннее духовное устроение. Этому духовному деланию способствует время Великого поста.

Помнить: нераскаянный грех стоит между человеком и Богом

– Что можно сказать человеку, который медлит подойти к Таинству Покаяния, хотя на словах понимает необходимость этого?

– Человек медлит с покаянием из-за нежелания или нерешительности сейчас же изменить свою жизнь и отказаться от греха. Нужно постараться донести до сознания такого человека, что грех – это путь к саморазрушению, к вечной смерти. Если сегодня еще есть время и возможность покаяться и все изменить и исправить, то завтра такой возможности уже может и не быть. Ведь грех – это болезнь души. Чем дольше оттягивать время обращения к духовному врачу и начала лечения, тем сложнее будет потом справиться со своими духовными болезнями.

Есть люди, которые не решаются приступить к Покаянию из-за мнимого страха, что Бог их не простит за совершенные грехи. Нужно постараться донести таким людям истину о том, что Господь пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9: 13), и что нет греха непрощенного, только нераскаянный грех препятствует человеку вернуться к Богу.

Вынимая на исповеди «занозу» греха, мы избавляемся от жала смерти

– Что происходит с грехом в Таинстве Покаяния?

– Если христианин искренне раскаивается и принимает решимость мужественно бороться с грехом, тогда грех прощается Богом. Вынимая на исповеди «занозу» греха, мы избавляемся от жала смерти. А дальнейший труд поста и молитвы нужен для того, чтобы излечиться от последствий воздействия греха на душу грешника.

Искоренение навыков греха и приучениe себя к добродетелям

– В чем заключается этот духовный труд?

– Духовный труд должен быть направлен на искоренение навыков греха и приучениe себя к добродетелям, которые противоположны прежним грехам. Например: чревоугоднику надо особо следить за воздержанием в пище, жадному полезно раздавать милостыню, маловеру – больше молиться и т. д. С целью помочь грешнику избавиться от власти греха духовник может наложить епитимию на некоторое время.

Епитимия — средство в борьбе человека с грехом

– Есть люди, воспринимающие епитимию как наказание за грех…

– Для того чтобы епитимия принесла пользу грешнику, он должен осознавать, что епитимия назначается духовником не как наказание за грех, а как напоминание о содеянном грехе, которое помогает человеку в его борьбе с грехом. Назначая епитимию, духовник сообразуется с индивидуальными особенностями человека, его возможностью и готовностью исполнить епитимию. Поэтому христианину следует воспринимать епитимию не как наказание, а как благо и постараться как можно лучше ее исполнить.

Правильная подготовка к Исповеди

– Как правильно готовиться к Исповеди? Ежедневно записывать свои грехи и потом по бумажке прочитывать? Или каяться лишь в том, что камнем лежит на сердце?

– На такие вопросы нельзя отвечать однозначно. Как целесообразнее исповедоваться, должен решать духовник: он хорошо знает особенности характера человека, его образа жизни. Конечно же, нельзя относиться к Исповеди как к формальному отчету в своих грехах за прошедший период. Исповедь – это, прежде всего, сокрушенное раскаяние в содеянных грехах. Пример правильного раскаяния показывает Господь Иисус Христос в притче о блудном сыне, который решил с покаянием вернуться в родной дом. Сердечное покаяние является первым шагом возвращения грешника – блудного сына – в Отчий дом.

– А что делать, если сердце черствое, «окамененное»? Бывает, что умом осознаешь, в чем каяться, но в душе покаяния нет. Стоит ли идти на Исповедь? Может, лучше подождать, когда придет покаянное чувство?

– Духовную борьбу нельзя откладывать. Если умом осознаешь свои грехи, не надо затягивать с исповедью. Ведь Царствие Божие, как сказал Господь, «нудится», то есть, силою берется. Необходимо понуждать себя и молиться Богу о даровании искреннего, сокрушенного покаяния. Христос может коснуться нашего сердца и во время самой Исповеди. Стяжанию сердечного покаяния способствуют духовные беседы, чтение Священного Писания и творений святых Отцов.

Достижение христианского бесстрастия

– Говорят, что аскетический труд – удел монахов. Стоит ли обычному человеку, мирянину, стремиться к достижению бесстрастия? Или такие духовные высоты доступны лишь тем, кто отрекся от мира сего?

– Страсть в аскетическом понимании означает страдание, грех. Стремление к бесстрастию означает борьбу христианина со своими страстями. К этому Святая Церковь призывает каждого человека, а не только тех, кто принял монашеский подвиг. Конечно, одна мера духовного делания у тех, кто живет в миру, другая – у тех, кто отрекся от мира. Однако каждый христианин должен стремиться к очищению ума, чувств и воли от греховного влияния и с чистой душой служению Богу и людям. В этом смысл достижения христианского бесстрастия.

Найти духовного наставника

– Чтобы получить победу над грехом, нужно иметь опытного наставника. Многие спрашивают: как найти такого духовника?

– Исповедоваться в Церкви можно у любого священника. С этого и нужно начинать. Тот священник, который ближе по духу, который более располагает своим смиренным духовным руководством к духовному труду и духовной пользе, скорее всего, и станет духовным наставником. Исповедоваться можно у разных священников, а вот по важнейшим вопросам лучше обращаться к своему духовнику.