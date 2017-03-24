В Мелитополе на стенах храма проявились образы святых апостолов Петра и Павла

Изображения святых апостолов Петра и Павла были обнаружены во время плановой уборки храма в честь преподобного Серафима Саровского в Мелитополе, сообщает Запорожская епархия УПЦ.

О чудесах, которые совершаются в современном мире, рассказал митрополит Лука (Коваленко).

"В век информационных технологий мы не перестаем быть свидетелями происходящих чудес, подтверждающих нашу Православную веру. Чудо – это такое явление Божественного Промысла в нашей жизни, которое нельзя объяснить научно. Будучи рационально необъяснимым, подлинный смысл чуда открывается лишь духовному взору человека", - сказал владыка.

Новоявленное мелитопольское чудо митрополит также прокомментировал.

"Обнаруженные в храме изображения, по внешнему виду напоминают рентгеновский снимок. Последний получается в результате воздействия рентгеновских лучей на объект, под которым находиться чувствительная пленка, которая и фиксирует изображение объекта в негативном виде. В нашем случае объект – икона апостола, в качестве чувствительной пленки выступает стена, но что является лучами, которые прошли через икону и оставили изображение на стене? Места, где отпечатались контуры апостолов симметричны, не находятся под прямым воздействием солнечных лучей, а сами иконы не прозрачны и сзади наглухо закрыты фанерой, на которой нет вообще никаких следов", - сказал он.

В ответ на этот вопрос, митрополит Лука процитировал слова святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который в своем труде «Дух, душа и тело» научно, с позиции благодатно просвещенного разума, как познавательной способности человека, подтверждает истинность Божественного Откровения, хранимого в Православной вере.

"Всем известен закон сохранения энергии, но что является первоначальной формой энергии, которая при изменении дает начало другой форме энергии? Научно обосновывая, Святитель доказывает существование чисто духовной энергии, которую мы считаем первичной и первородительницей всех физических форм энергии, а через них – и самой материи. Для верующего человека эта духовная энергия представляется как всемогущественная любовь Божественная", - процитировал слова святителя Луки владыка.

На вопрос о там, зачем Господь посылает подобные чудесные явления, мирополит сказал: "Господь посылает нам такие знаки, чтобы мы это видели и укреплялись в своей вере. Мы должны услышать, увидеть и понять любовь Божию к нам, не унывать, ничего не бояться, помня, что все возможно верующему. Есть живая вера, есть и живая связь с Богом. Даже когда человек стремится к вере, будучи низвержен на дно жизни, и тогда может произойти спасительное чудо".

Также митрополит Лука напомнил святителя Игнатия (Брянчанинова): "Стремление, встречающееся в современном обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса… очень порицается святыми отцами: таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии…".

Святитель Игнатий также отмечал, что вера, пришедшая в результате чуда, если не будет подкреплена жизнью по Евангельским заповедям, рано или поздно станет суеверием или даже будет потеряна.

"Богу удается достучаться до наших сердец, что существует Церковь, которая вопреки всем обстоятельствам выжила, живет, приобщая людей к Вечной жизни, стараясь быть солью земли, выполняя свое предназначение, ибо "врата ада Ее не одолеют"", - подчеркнул митрополит Лука.