В Запорожье прибудет чудотворная икона Богородицы, перед которой молятся о даровании детей

В Свято-Покровский архиерейский собор города Запорожья из монастыря Глинская Пустынь 24 марта прибудет чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы "Пустынно-Глинская", сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

Встречать чудотворный образ будут православные верующие, во главе с митрополитом Лукой, 24 марта в 09.00. После встречи образа состоится Литургия.

***Эта икона была явлена миру в І половине XVI века в Глинском «бортном ухожье» (тогда это была территория Крупецкой волости Путивльского уезда). На месте явления образа поселился инок из Молченского монастыря – так и было положено начало Глинской пустыни.

Как в древности, так и в наши дни икона эта прославлена многими чудотворениями.

Пресвятая Богородица родилась от святых Иоакима и Анны – супругов, которые долгое время своей жизни были бесплодными. Чадородие всегда считалось особым благословением Божьим. Замечено, что многие бездетные пары, помолившись перед Глинской святыней, получают просимое.

Через Пустынно-Глинскую икону Царица Небесная оказывает Своё особое покровительство верующим семьям, помогает бесплодным супругам познать счастье отцовства и материнства, покрывает Своей благодатью всех, кто с верой, надеждой и любовью притекает к этому неиссякаемому источнику Божественной благодати.