В Иерусалиме делегация УПЦ приняла участие в освящении Кувуклии в храме Гроба Господня

В Иерусалиме 22 марта официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием приняла участие в торжественной церемонии освящения Кувуклии – часовни над Гробом Господним. Как рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), поездка состоялась по приглашению Константинопольского Патриарха Варфоломея I и Иерусалимского Патриарха и всей Палестины Феофила III, сообщает Центр информации УПЦ.

«Храм Воскресения Христового – главная святыня для всех христиан. C древности это место обозначено величественным храмом, комплекс которого включает Кувуклию – место Воскресения Иисуса Христа и ряд других святых мест, связанных с крестными страданиями Христа и Его Воскресением», – отметил митрополит Антоний.

Как известно, Кувуклия находится в юрисдикции Иерусалимского патриархата, Римской католической и Армянской Церквей, которые дали свое согласие на реставрацию.

«Тот комплекс, который мы сейчас видим – это храм, который уже полторы тысячи лет не закрывался. В этом комплексе есть помещения, где проводят богослужения лишь те или иные конфессии, но что касается Гроба Господнего – это место общее для всех. Здесь совершают богослужения большинство христианских конфессий. Между конфессиями за эти времена, в связи с желанием владеть храмом, были распри. Но сейчас, слава Богу, у каждой конфессии есть свое место. В Кувуклии, например, для всех определены часы для совершения богослужений. Так, Православная Церковь служит Литургию в час ночи, через четыре часа богослужение совершает Армянская Церковь, а через четыре часа это место предоставляется для богослужения Католической Церкви», – рассказал владыка Антоний.

Также он рассказал об особенностях владения храмовым комплексом Гроба Господня.

«Относительно владения – здесь особый статус, несколько столетий ключами от храма Гроба Господнего заведуют мусульмане. Сейчас это семья Нусейбе. Представители этой семьи каждый день утром и вечером, открывают и закрывают храм», – рассказал митрополит.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Кувуклия была возведена в 1810 году. По данным из открытых источников, реставрация Кувуклии продолжалась 9 месяцев, стоимость работ составила 4 млн евро.

Реконструкцию часовни выполняли сотрудники Афинского национального политехнического университета. В ходе работ мастерам удалось убрать металлический каркас часовни и очистить фасад от копоти.

Ежегодно в Великую субботу в Кувуклии происходит чудо схождения Благодатного огня.