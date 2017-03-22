Встретить Пасху в Иерусалиме — недельная поездка от Паломнического центра УПЦ

Паломнический Центр при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви с 12 по 18 апреля организует поездку в Израиль. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на pilgrims.in.ua.

В программу включено посещение святынь Иерусалима, Галилеи, омовение в водах реки Иордан.

В дни Страстной недели, кроме обычной паломнической программы, запланировано посещение богослужений: Великий Четверг утром — Литургия в храме Рождества Христова, вечером — воспоминание Святых Страстей Господних в Спасо-Вознесенском Єлеонському монастыре. В пятницу — скорбный путь Спасителя на Голгофу (Виа Долороса), а в Великую Субботу будет организован выезд в Иерусалим на схождение Благодатного огня.

В Пасхальную ночь состоится праздничное богослужение в Храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме.

С подробностями о поездке можно ознакомиться на сайте Центра.