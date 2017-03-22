Скончался митрополит Украинской Православной Церкви Нифонт (Солодуха)

Сегодня, 22 марта, в 4 часа утра, после продолжительной болезни на 68-м году жизни отошел ко Господу митрополит Нифонт (Солодуха). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Митрополит Луцкий и Волынский Нифонт (в миру Василий Андреевич Солодуха) родился 5 октября 1948 года в селе Галина Воля Старовыжевского района на Волыни. После окончания местной школы в 1963 году, работал в колхозе, нес службу в советской армии и работал в железнодорожном ДЕПО города Бреста.

В 1970 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1971-1974 годах был иподиаконом у Святейшего Патриарха Пимена (Извекова, +1990). В 1974 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В этом же году принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре и был рукоположен в сан иеродиакона.

В 1977 году рокуположен в иеромонаха и направлен на служение в Волынскую епархию. В 1985 году возведен в сан игумена, в 1987 году – в сан архимандрита.

Решением Священного Синода от 20 марта 1990 года назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским. 30 марта этого же года был совершен чин наречения, а 31 марта 1990 года – хиротония в епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского.

На Волынскую кафедру переведен в августе 1992 года. 28 июля 1993 года был возведен в сан архиепископа, 11 апреля 2001 года – в сан митрополита.

18 октября 2016 года решением Синода УПЦ уволен от управления Волынской епархией по состоянию здоровья.

Владыка имел многочисленные церковные и государственные награды.