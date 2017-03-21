Белоцерковская епархия УПЦ предоставила 3 тонны гуманитарной помощи жителям Авдеевки
14:45, 21 марта 2017Православие
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Фото: bc-eparchy.org.ua
С Белоцерковской епархии УПЦ 17 марта в прифронтовую зоны АТО поступил гуманитарный груз весом около трех тонн. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Для жителей Авдеевки на адрес храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины была отправлена гуманитарная помощь, которая включала в себя продукты питания и средства гигиены для детей.
Фото: bc-eparchy.org.ua
Гуманитарную помощь собирали клирики и прихожане Спасо-Преображенского кафедрального собора Белой Церкви. Доставил груз в прифронтовую зону клирик епархии протоиерей Димитрий Марандюк.
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