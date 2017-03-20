Военные ВСУ наградили священников УПЦ грамотами за постоянную помощь в зоне боевых действий

Священники-волонтеры, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов из Винницкой епархии в зону АТО, получили грамоты за помощь Вооруженным Силам Украины. Об этих наградах священники сообщили митрополиту Симеону во время рабочего совещания с сотрудниками отдела Винницкой епархии УПЦ с душпастырской опеки Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Грамотами были отмечены клирики Винницкой епархии протоиерей Анатолий Кузнецов и Алексей Волков. В тексте грамот указано, что священники награждены «за постоянную поддержку личного состава частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей». Подписал грамоты начальник группы координации гражданско-военного сотрудничества штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей полковник Вячеслав Раевский.

Митрополит Симеон сообщил, что на адрес Винницкого епархиального управления также были посланы грамоты «За благотворительную дорогу Дома Милосердия прихода Чуда Архистратига Михаила Донецкой епархии села Новомихайловка», подписаны настоятелем прихода и директором Дома Милосердия протоиереем Игорем Кубишиним.

Очередная поездка в зону боевых действий на Восток Украины проходила с 6 по 10 марта.