В Киеве до Благовещения круглосуточно молятся о тех, кто пострадал от войны на Востоке Украины

В киевском Свято-Воскресенском академическом храме памяти погибших в Афганистане круглосуточно молятся о тех, кто пострадал от войны на Востоке Украины. Об этом рассказал в интервью настоятель храма протоиерей Сергий Ющик, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Во время Великого поста студенты Киевских духовных школ вместе с активистами ветеранского движения воинов-афганцев круглосуточно читают Неусыпаемую Псалтирь. Призываем всех к молитве о тех, кто сейчас страдает от ранений. Важно понимать, что раны бывают не только телесные. Тысячи людей получили на этой войне физические ранения и сотни тысяч ранены психологически и духовно. Мы молимся о выздоровлении всех этих людей. Эта молитва имеет большую силу. Сила Неусыпаемой Псалтири – именно в ее непрестанности», – рассказал протоиерей Сергей Ющик.

По словам настоятеля храма, чтение Неусыпаемой Псалтири также сопровождается молитвой об упокоении тех, кто погиб в ходе военных действий.

«Кто держал в руках Псалтирь, знает, что каждый его раздел (кафизма) состоит из трех частей, и в каждую кафизму можно вставить три молитвы. В нашем случае первая молитва о Церкви, вторая – о мире в Украине, а вот третья чередуется: на одной кафизме читаем молитву о раненых, а на другой – об упокоении погибших», – сказал отец Сергий.

Приобщиться к круглосуточной молитве могут все желающие верующие УПЦ - киевляне и гости города.

«Молиться о воинах, о мире в Украине – потребность каждой верующей души. Мы приглашаем на молитву всех. Каждый православный христианин, придя в Свято-Воскресенский храм, который называют в народе Афганским, может подойти к студенту или к священнику, который будет читать Псалтирь, и ему дадут возможность принять участие в чтении», – пояснил протоиерей.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Свято-Воскресенском храме памяти погибших в Афганистане (ул. Лаврская, 17) до 6 апреля круглосуточно читают Неусыпаемую Псалтирь. Чтение начинается каждое воскресенье в 18.00 и продолжается до пятницы, 16.00. В пятницу вечером, в субботу и воскресенье совершаются уставные богослужения, после чего круглосуточное чтение Псалтири возобновляется.