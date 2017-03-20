На иконе преподобного Серафима Вырицкого чудом появился нерукотворный Терновый Венец

На иконе преподобного Серафима Вырицкого чудесным образом явился нерукотворный Терновый Венец, сообщает Североморская епархия.

Икона преподобного Серафима Вырицкого, привезенная с прихода из-под Санкт-Петербурга была написана осенью 2016 года. Для доски этой иконы была использована сосна, выросшая на могиле родителей преподобного Серафима – Николая Ивановича и Хионии Алимпиевны, что у Никольского храма в деревне Спас-Ухра Рыбинского района Ярославской области.

Дерево, со временем выросшее между могил, стало слишком велико и его решили спилить. В течение 10 лет оно находилось на просушке, после чего из него были изготовлены иконные доски. И вот в прошлом году монахиня Дивеевского монастыря Марина, ныне отпущенная из обители ухаживать за болящей матерью, написала на одной из тех досок эту икону. Икону было решено передать «игумену Митрофану в Варзугу». Но вскоре выяснилось, что отец Митрофан уже стал епископом, и находится в городе Североморске, и икону надо передавать туда.

Однако к этому времени на иконе стал проявляться «дефект» – проступать некий светлый круг в центре креста, который на одежде преподобного. Автор иконы предположила, что это проявляется сучок на доске, что было категорически отвергнуто столяром, поскольку сучков на доске не было.

К моменту доставки иконы в Североморск загадочный круг явным образом стал превращаться в живописный Венец висящий на Кресте. В настоящий момент чудо явления нерукотворенного Тернового Венца Христова на Святом Кресте очевидно всем и радость от этой удивительной Божьей милости испытывает каждый молящийся перед этой иконой.

Явление этой иконы состоится в пятницу 3 марта, на Литургии Преждеосвященных Даров в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Североморска. В дальнейшем икона будет присутствовать на всех архиерейских службах в течение Великого Поста.