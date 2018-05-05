Великий Пост: где в Киеве звучит круглосуточная молитва за умерших

В расположенном у стен Киево-Печерской Лавры Свято-Воскресенском академическом храме памяти погибших в Афганистане во время Великого поста круглосуточно звучит особая молитва – Неусыпаемая Псалтирь. День и ночь здесь молятся за мир в Украине, о здравии воинов и всех, кто погиб или пострадал в ходе боевых действий на Востоке Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, настоятель Афганского храма, профессор Киевский духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик подробно рассказал о духовном смысле чтения Неусыпаемой Псалтири.

- Как возникла идея чтения Неусыпаемой Псалтири за воинов и за мир в нашей стране?

- Неусыпаемая Псалтирь – это, прежде всего, удел монастырей. Великопостное богослужение отличается от остальных тем, что в центре его стоит именно Псалтирь. Молиться за воинов, за мир в Украине – потребность каждой верующей души. Сколько длятся военные действия в нашей стране, столько весь епископат Православной Церкви, Предстоятель и Священный Синод призывают православных христиан к молитве за мир. В период Великого поста Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил усилить такую молитву. В этот период православные христиане берут на себя подвиг усиления своего молитвенного правила именно чтением Псалтири.

Киевская духовная академия и семинария находятся на территории Киево-Печерской лавры и студенты уже имеют такой опыт: каждый день они участвуют в монастырском чтении Неусыпаемой Псалтири. Зажглись этой идеей и активисты ветеранского движения воинов-афганцев. Такое круглосуточное молитвенное бдение напомнило им воинскую службу: традиционно монахи или студенты-семинаристы читают Неусыпаемую Псалтирь по два часа, а наши ветераны также, по два часа, несли боевое дежурство в армии. Поэтому они, услышав об этой инициативе, сказали, что такая молитва не просто должна быть, а должна быть именно в этом храме. Тем более, что многие ветераны Афганской войны и сейчас стоят на боевых постах в зоне АТО.

- В чем духовная суть Неусыпной Псалтири?

- О Псалтири и ее ценности говорят очень многие отцы Церкви. Во-первых, потому что Псалтирь – это книга, которая, по словам святителя Василия Великого, наиболее из всех книг Священного Писания славословит Бога. В то же время Псалтирь является и поучительной книгой, поскольку она не просто славословит Господа, но и помогает бороться со страстями и прогонять демонов, как свидетельствуют святые отцы. Если говорить о Неусыпаемой Псалтири – то это полное и буквальное воплощение слов апостола Павла о необходимости непрестанной молитвы. Длится она круглосуточно, поскольку жизнь вокруг нас идет не только в рабочее время, с восьми утра до шести вечера. На Востоке Украины обстрелы происходят не от звонка до звонка, война продолжается постоянно, беда продолжается круглосуточно, раненным ребятам больно круглосуточно. Поэтому и молитва за них тоже продолжается круглые сутки.

- Какую помощь от чтения Неусыпаемой Псалтири получают души умерших?

- Кто держал в руках Псалтирь, знает, что каждый ее раздел (кафизма) состоит из трех частей, и в каждую кафизму можно вставить три молитвы. В нашем случае первая молитва – о Церкви, вторая – о мире в Украине, а вот третья чередуется: на одной кафизме читаем молитву о раненых, а на другой – об упокоении погибших. Благо, когда человек может приготовиться к последней минуте своей жизни. Но многих солдат и даже мирных людей смерть застала врасплох, и они не успели даже сказать "Господи, прости". Поэтому наша молитва за них необходима, чтобы Господь наградил их Царством Небесным и вечным спокойствием. Молитва за упокой – это просьба, чтобы Бог не просто судил человека по его делам, но обязательно в своем праведном суде учитывал и нашу любовь к умершему.

Мы молимся и призываем всех к молитве за тех людей, которые сейчас страдают от полученных ран. И мы должны понимать, что раны бывают не только телесные. Тысячи людей получили на этой войне физические ранения и сотни тысяч (а по большому счету – миллионы) ранены психологически и духовно. Поэтому мы молимся о выздоровлении всех этих людей. Эта молитва имеет большую силу.

Сила Неусыпаемой Псалтири кроется именно в ее непрестанности. Вообще молитва – это луч от земли к небу в надежде на то, что в ответ на этот призыв снизойдет благодать Господня. Если она звучит непрерывно, а тем более, если это общая молитва, то мы можем говорить о ее особенной ценности. Святые старцы свидетельствуют, что там, где читают Неусыпаемую Псалтирь, встает незримый огненный столб до неба.

- Вы сказали, что чтение Неусыпаемой Псалтири – традиция, прежде всего, монастырская. Но в Вашем храме ее читают не монахи. Кто вообще может участвовать?

- В монастырях такая молитва не прекращается десятилетиями. Я знаю монастыри, которые начинали свое существование именно с того, что несколько братьев или сестер приступали к чтению Неусыпаемой Псалтири. Открылся, к примеру, монастырь в 1990 году – и вот уже 27 лет там непрерывно читают Псалтирь.

Что касается нашей ситуации, то основную нагрузку взяли на себя студенты, а также преподаватели Киевских духовных школ, поскольку инициатива, прежде всего, исходила именно из среды студенчества. Кроме того, фактически вся патрологическая и пасторологическая литература говорит, что духовная школа призвана не только дать человеку какие-то знания о догматическом богословии, но она должна и научить молиться. И хотя семинария – не монастырь, но это тоже духовное и молитвенное братство. В Украине есть семинарии, в которых традиция чтения Неусыпаемой Псалтири существует давно. Если семинария находится при монастыре – вот как Киевская, Почаевская или Одесская – то студенты приобщаются к монастырскому чтению Неусыпаемой Псалтыри. В других случаях на Великий пост студенты сами берут на себя этот молитвенный подвиг – например, в Волынской духовной семинарии.

А сейчас мы приглашаем на молитву всех. Каждый православный христианин, придя в Свято-Воскресенский храм, который называют в народе Афганским, может подойти к студенту или к священнику, который будет в это время читать Псалтирь, и ему дадут возможность поучаствовать в чтении.

Кроме студентов и священников, которые работают и учатся в Киевских духовных школах, в храме круглосуточно находятся ветераны Афганской войны – один-два-три человека. Они тоже приобщаются к этой молитве.

- Существуют ли какие-то требования, критерии, по которым человек может быть допущен к чтению Неусыпаемой Псалтири? Нужно ли иметь специальные навыки?

- Книга, по которой читают эту молитву, напечатана не церковнославянском языке. То есть, желающему, как минимум, нужно уметь читать по-церковнославянски. Мы с большим пиететом относимся к чувствам каждого человека, но если читать по слогам, то это будет мешать тем, кто хочет слушать слова Священного Писания. Кто еще не обучился церковнославянской грамоте, может сначала прийти в храм, постоять сбоку и присоединиться к общему молению, а в то же время подучиться. Тем более что мы будем читать Псалтирь до 6 апреля.

По слову Иисуса Христа, если мы хотим что-то просить у Отца Небесного, нужно для этого собраться вместе, потому что где двое или трое собраны во имя Господне, там и Господь посреди них (Мф 18:19-20). Поэтому чем больше людей будет приобщаться к этой молитве, тем сильнее она будет звучать.

- Чтение Псалтири будет происходить круглосуточно и непрерывно все эти дни?

- Поскольку храм является приходским, и в нем совершаются уставные богослужения, то для того, чтобы Неусыпаемая Псалтирь звучала именно в храме и многие люди могли к ней присоединиться, чтение проходит с воскресенья по пятницу – до 16 часов. В пятницу вечером, в субботу и воскресенье до вечера совершаются уставные богослужения, исповедь и соборование, а в 18.00 снова возобновляется чтение Псалтири, которое продолжается до следующей пятницы.

- Ваш храм много лет объединяет ветеранов Афганистана. Кто его прихожане сегодня?

- Ветераны Афганистана всегда считали этот храм своим. В начале 1990-х он после многолетнего простоя был открыт в память об их собратьях по оружию. Сегодня же, афганцы активно участвуют в волонтерской деятельности.

Главный мемориал памяти погибших в Афганистане находится напротив храма. На праздники разных родов войск совершается возложение цветов к мемориалу и заупокойная молитва в нашем храме. В этом поминовении принимают участие не только афганцы, но и те ребята, которые служат сейчас.

Мы стремимся к тому, чтобы в храме ветераны любой войны могли по-особому услышать слова Иисуса Христа: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… и найдете покой душам вашим" (Мф 11:28-29). Это самое главное, что необходимо каждому воину.

Напомним, что в субботу 18 и 25 марта в Православной Церкви совершаются особые заупокойные богослужения. Духовенство и миряне молятся о мирном пребывании в вечной жизни усопших родных и всех православных христиан.