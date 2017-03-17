В город Ровно прибудет мироточивая икона преподобного Гавриила (Ургебадзе)

В субботу, 18 марта, в Свято-Воскресенский кафедральный собор города Ровно прибудет мироточивая икона преподобного Гавриила (Ургебадзе) Христа ради юродивого, сообщает Ровенская епархия УПЦ.

Святыня будет находиться в городе Ровно до воскресенья - 19 марта.

Грузинский подвижник исполнил евангельские заповеди Христа, на которых утверждается весь закон и пророки: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф.22:37-40). Он очень любил людей, поэтому не удивительно, что до сих пор он продолжает это делать после своей смерти. Его первое поучение и требование – “любите друг друга”.

Преподобный Христа ради юродивый Гавриил особенно помогает тем, кто страдает онкологическим заболеванием – есть немало зафиксированных случаев исцелений.

По просьбе духовенства и верующих УПЦ икона святого Гавриила Христа ради юродивого определенное время будет находиться в Украине.

Более подробно ознакомиться с жизнью старца Гавриила можно здесь.