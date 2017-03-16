На Тернопольщине началось строительство домовой церкви в рамках программы "40 храмов"

На Тернопольщине, в селе Катериновка, началось строительство домовой церкви в рамках программы «40 храмов», сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Благотворительный фонд «Фавор».

В программу будут входить проекты по строительству храмов в тех местах, где они были отобраны у канонической Церкви. В начале марта этого года фонд завершил сбор средств на первую часть одного из таких проектов «Катериновка — Домовой Храм – Фундамент».

Всего на строительство фундамента было собрано 120 052 гривен.

Благодаря сотням небезразличных людей община Украинской Православной Церкви получила возможность построить свой храм, что позволит в мире совершать Божественную Литургию.

С приходом весны после ряда подготовительных работ в селе приступили к строительству фундамента церкви.

В конце сентября 2015 года община УПЦ потеряла возможность проводить богослужения в храме святого великомученика Георгия Победоносца.

В связи с этим было принято решение построить домовой храм и таким образом обеспечить возможность совершать совместную молитву верующим Украинской Православной Церкви.

Реквизиты для помощи и детальная информация размещены на сайте фонда.