Антиабортная программа УПЦ: предоставлено 5 тонн гуманитарной помощи малообеспеченным беременным
11:05, 16 марта 2017Православие
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Фото: news.church.ua
Центр гуманитарной помощи при Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам 13 марта передал 5 тонн гуманитарного груза в Бердянскую епархию, сообщает Информационно-просветительский отдел.
Очередная помощь нуждающимся в Бердянской епархии была предоставлена в рамках противоабортной программы Синодального отдела «Центр гуманитарной помощи — беременным мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию».
Сотрудники отдела и волонтеры призывают всех присоединиться к благотворительности и поддержать молодые малообеспеченные семьи.
Справки по телефону: (095) 123-2340 или на сайте blago.church.ua.
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