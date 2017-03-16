Антиабортная программа УПЦ: предоставлено 5 тонн гуманитарной помощи малообеспеченным беременным

Центр гуманитарной помощи при Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам 13 марта передал 5 тонн гуманитарного груза в Бердянскую епархию, сообщает Информационно-просветительский отдел.



Очередная помощь нуждающимся в Бердянской епархии была предоставлена ​​в рамках противоабортной программы Синодального отдела «Центр гуманитарной помощи — беременным мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию».

Сотрудники отдела и волонтеры призывают всех присоединиться к благотворительности и поддержать молодые малообеспеченные семьи.

Справки по телефону: (095) 123-2340 или на сайте blago.church.ua.