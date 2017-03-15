Предстоятель УПЦ вручил именные стипендии лучшим студентам, будущим священникам

В Киево-Печерской лавре, 14 марта, во время ежегодной конференции «Студенческая наука в духовной школе», состоялось вручение именной стипендии Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В октябре прошлого года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение об учреждении именной стипендии Предстоятеля УПЦ для лучших студентов высших духовных учебных заведений УПЦ. 29 декабря 2016 года Священный Синод принял «Положение об именной стипендии Предстоятеля Украинской Православной Церкви», согласно которому студенты высших духовных учебных заведений ежегодно награждаются именной стипендией Предстоятеля.

Именные стипендии назначаются Указом Блаженнейшего Митрополита Онуфрия согласно представлению Учебного комитета и рекомендациям Ученых советов Киевской духовной академии и всех духовных семинарий Украины. Критериями отбора стипендиатов являются успешность в учебе, поведение и благочестие.

Вручение стипендий стало возможным благодаря инициативам благотворительного фонда Предстоятеля УПЦ “Мир вам” при поддержке семьи Анатолия и Татьяны Засух.