Наместник Киево-Печерской лавры просит представителей УПЦ КП молиться в своих храмах (видео)

Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем видеообращении прокомментировал инцидент, произошедший в субботу 11 марта в Успенском соборе.

Как сообщает "Фома в Украине", владыка Павел призвал всех усилить молитвы и не поддаваться на провокации.

По его словам, хотя это не вошло в опубликованную в интернете видеозапись, попытавшемуся воспрепятствовать проведению «богослужения» насельнику Лавры иеродиакону Арсению «несколько помяли бока».

«Украинская Церковь не принадлежит Москве, и святыни никто не может у нас забрать — они есть наши», — напомнил митрополит и призвал представителей УПЦ КП молиться в своих храмах.

«Я бываю во Владимирском соборе... Но, прийдя в храм, который не принадлежит нам, я никогда не позволю себе делать бесчинства», — добавил он.

«У Киевского патриархата есть много монастырей пустующих, есть Выдубицкий монастырь, который сдан под ресторан – можете молиться; у Вас есть Феодосиевский монастырь, который сдан в аренду – можете молиться; у Вас есть Златоверхий монастырь, в котором почти нет монахов. Наведите, пожалуйста, порядок между вашими так называемыми священниками», – сказал митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«Не всякий делающий себя национальным героем — герой, — сказал митрополит Павел. — Герой — тот, кто творит дела милосердия, молится за свой народ и своими трудами, как это сделали это преподобные Печерские, прославляет и страну, и свой народ, а в первую очередь — Бога».

«Я прошу всех верующих и неверующих соблюдать между собой толерантность. Мы же цивилизованный народ... Сейчас Великий пост, когда мы должны не оскорблять друг друга, не злословить, не говорить неправду. Мы должны нести мир и любовь. Раз Господь нас терпит, мы друг друга тоже должны терпеть», — призвал наместник Лавры.

«Молитвенно желаю всем доброго здравия, Божией милости, чтобы пост и молитва открыли нам духовные глаза, дали нам возможность видеть в другом человеке не врага, а нашего брата. Потому что прежде чем вы увидите Бога, вы увидите человека», — сказал митрополит Павел.

Днем 11 марта представитель УПЦ КП и около 200 человек вошли в Успенский собор Киево-Печерской Лавры и был совершен молебен. К руководству Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника они обращались накануне с письменной просьбой о содействии в проведении только экскурсии. Богослужение продолжалось около 15 минут. Совершению молебна пытались воспрепятствовать двое представителей Украинской Православной Церкви.

«Считаю, что не надо поддаваться на провокацию, к этой выходке следует отнестись спокойно, но принципиально. Ведь такой сознательный провокационный шаг может стать плохим примером для других конфессий, особенно тех, между которыми имеются нерешенные конфликты», — прокомментировал инцидент зампредседателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

По мнению председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента, главной целью провокаторов стала видеозапись, которая вскоре была выложена в интернет и получила большой резонанс. «Им не принципиально было совершать молитву, не принципиально было получить духовную пользу от молитвы в Успенском соборе, им нужно было совершить провокацию с видеофиксацией, которую потом можно распространить», — считает владыка Климент.