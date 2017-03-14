Будущий священник - новый абсолютный чемпион по гиревому спорту, посвятил свою победу Украине

Новый абсолютный чемпион по гиревому спорту, будущий священник Николай Ткачук, посвятил свою победу Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, спортсмен в начале марта стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном фестивале «Arnold Classic-2017», который проходил в городе Колумбус (Огайо, США).

«Победу на престижных мировых соревнованиях по гиревому спорту «Arnold Classic-2017» я посвятил Украине. Также хотел бы призвать к молитве за наше государство всех украинцев, чтобы Господь послал на нашу страждущую землю долгожданный мир», – призвал спортсмен.

Николай Ткачук отметил важность духовной поддержки со стороны Предстоятеля УПЦ.

«Благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия мне очень помогло. На соревнованиях было много моментов, когда чувствовалась помощь Божия. Иногда складывалось такое впечатление, что в напряженных ситуациях этих соревнований Сам Господь направлял мои действия. С Божьей помощью я победил», – отметил спортсмен.

Николай Ткачук рассказал о своей встрече с Арнольдом Шварценеггером.

«Много известных спортсменов из разных уголков мира не имели возможности пообщаться с Арнольдом Шварценеггером. Мне, с Божьей помощью, представилась такая возможность. Как только меня вызвали на пьедестал, в этот момент в наш павильон зашел Арнольд. Однако не так просто было до него добраться. Тогда я воскликнул: «Арнольд!» и он позвал меня. Я рассказал, что спортсмен из Украины, учусь в Киевской духовной семинарии. Услышав это он заинтересованно и удивленно кивнул головой. Видимо подумал, что не часто встретишь семинариста среди победителей соревнований. Арнольд поздравил меня со спортивными достижениями, а также дал наставление, чтобы я и дальше занимался этим видом спорта», – сообщил Николай.

Также спортсмен рассказал об особой символичности своей победы.

«Для меня Православная Церковь – это Родина. В этой Церкви я принял Крещение, в ней вырос. Я победил на «Arnold Classic-2017» в день великого праздника - Торжества Православия. Это символично. Мой американский соперник заинтересовался тем, что перед каждым выходом на соревнования я крестился. На моей странице в фейсбук другие участники удивленно рассматривали мои фотографии в подряснике», – отметил спортсмен.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Николай Ткачук - многократный чемпион мира и Украины по гиревому виду спорта. Он учится на заочном отделении Киевской духовной семинарии.