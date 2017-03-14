Запорожским святыням поклоняться в Бельгии

Во второе воскресенье Великого поста, 12 марта, с благословения митрополита Луки общине храма святых Александра Невского и преподобного Серафима Саровского (Константинопольский патриархат) бельгийского города Льеж были переданы в дар святыни Запорожской земли - иконы святого праведного Петра Калнышевского и Новомучеников и исповедников Запорожских. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Клирик Запорожской епархии УПЦ — протоиерей Константин Максимов отметил, что святыни нашего народа, которые сегодня стали достоянием бельгийских христиан, отныне будут представлять всем Бельгийцам наше с ними единство во Христе — единство православной диаспоры УПЦ в Европе со Вселенским православием.

В ответ клирик Бельгийской архиепископии Константинопольского патриархата иеромонах Павел (Кришевський) с благодарностью заверил, что православные города Льеж будут молитвенно чтить святых земли Запорожской, а также осуществлять в дни их памяти сугубую молитву об Украине.