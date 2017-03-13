Священники Херсонской епархии УПЦ почтили память погибших за освобождение Херсона
17:29, 13 марта 2017Православие
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Фото: pravoslavie.ks.ua
В 73-ю годовщину освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, 13 марта, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирики Херсонской епархии УПЦ приняли участие в праздничном митинге и возложении цветов к вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке Славы. Об этом сообщает Херсонская епархия УПЦ.
В торжествах приняли участие представители херсонских властей, ветераны войны, представители общественности и молодежь.
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