Священники Херсонской епархии УПЦ почтили память погибших за освобождение Херсона

В 73-ю годовщину освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков, 13 марта, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, клирики Херсонской епархии УПЦ приняли участие в праздничном митинге и возложении цветов к вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке Славы. Об этом сообщает Херсонская епархия УПЦ.

В торжествах приняли участие представители херсонских властей, ветераны войны, представители общественности и молодежь.