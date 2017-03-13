Предстоятель УПЦ возглавил литургию в праздник Собора всех преподобных Киево-Печерских

Во второе воскресенье Великого поста, 12 марта, в день праздника Собора всех преподобных Киево-Печерских, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о жизни и борьбе за православное учение святителя Григория Паламы, о Фаворском свете, о подвиге преподобных отцов Печерских.

“Каждый человек имеет шанс стать святым. Только нужно полоть свою душу от духовных сорняков, хотя бы понемногу, не смотря на то, что это кажется непосильным: "Очищение своей души совершается маленькими шагами"”, – отметил Архипастырь.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Предстоятель совершил священницьку хиротонию над насельником Киево-Печерской обители иеродиаконом Лавром (Березовским).

Также митрополит Онуфрий удостоил богослужебных наград священнослужителей из числа братии обители.