Социологи: украинцы больше всего чтут православные праздники

Самыми популярными праздниками в Украине являются Пасха Христова и Рождество – их отмечают 80% населения государства. Такой результат выявил опрос Киевского международного института социологии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Социологи интересовались мнением украинцев относительно того, какие праздники они больше всего любят и чтут.

Как показал опрос, самыми любимыми являются православные праздники. По данным статистики, их больше ценит женская половина населения. Так, Рождество Христово любят и чтут 82% женщин и 77% мужчин, Пасху – 82% женщин и 77% мужчин, День Святой Троицы – 33% женщин и 23% мужчин.

В то же время, приверженность респондентов к официальным государственным праздникам значительно ниже – от 5 до 17%.

Опрос проводился 10-19 февраля среди совершеннолетних жителей 110 населенных пунктов Украины. Всего было опрошено 2040 респондентов.