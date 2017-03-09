Международная Ассоциация православных капелланов заявила о поддержке капелланов УПЦ

Заявление участников Международной Конференции православных капелланов, которая состоялась в Варшаве, было опубликовано 8 марта на сайте kapelan.org.ua. В нем участники Международной Ассоциации заявляют и надеятся, что украинских военных будут окормлять капеланы УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Представители военных капелланских служб выразили одобрение и поддержку решению о введении института военного духовенства в Украине и напомнили о международных нормах капелланского служения.

«Зная о сложной ситуации религиозной жизни в Украине, в особенности, о болезненном и трагическом расколе Украинского Православия, считаем своим долгом напомнить задействованным в организацию военной капеланской службы лицам, что до настоящего времени (согласно Протоколу, принятому на Конференции в Торонто в 2007 году) все православные военные капеланы, независимо от национальной и государственной принадлежности, оказывающие опеку и духовную помощь военнослужащим в армии (в миротворческих операциях и других мероприятиях), являлись и являются взаимопризнаваемыми и взаимозаменяемыми как клирики канонических Православных Поместных Церквей», — говорится в документе.

Участники Международной конференции подчеркнули: «Мы надеемся, что и в дальнейшем в миротворческих контингентах, в которых будут присутствовать украинские военнослужащие, их духовное окормление со стороны Украины будут осуществлять православные военные капеланы, принадлежащие к Украинской Православной Церкви, Предстоятелем которой в настоящее время является Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Как известно других Православных юрисдикций в Украине, независимо от их названия, все без исключения, Поместные православные Церкви не признают».

Православные капелланы предупредили о возможных угрозах, связанных с духовным окормлением украинских военнослужащих в миротворческих миссиях.

«В противном случае со временем будут возникать с этим связанные трудные ситуации, недоразумения и прискорбные проблемы. В частности, в случае необходимости православный военнослужащий другой страны не сможет обратиться к этому капелану за духовной помощью. Также нельзя будет пригласить его в другое подразделение для совершения богослужения как неканонического».

Военные капелланы мира выразили надежду на понимание и поддержку со стороны Украинских ведомств.

Заявление было направлено от имени представителей православных военных капелланских служб Австрии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии, Кипра, Латвии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Финляндии.

Напомним, III Международная конференция православных военных капелланов, которую провел Православный Ординариат Войска Польского, состоялась в Варшаве 17-21 октября 2016 года.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в ней приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины митрополит Августин, председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко и заместитель председателя Синодального военного отдела архимандрит Лука (Винарчук).