В Одесской епархии УПЦ сотни нуждающихся получили гуманитарную и финансовую помощь

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи более чем 200 человек, вынужденных переселенцев с востока Украины, многодетных семей и нуждающихся одесситов 7 марта получили продуктовые наборы и финансовую помощь на сумму более 35000 грн, сообщает Одесская епархия УПЦ.

В акции принял участие председатель Синодального отдела УПЦ по благотворительности и социальному служению протоиерей Владислав Диханов, который прибыл в Одессу, чтобы ознакомиться с многолетним опытом социальной деятельности Одесской епархии.

"Здесь я увидел не одноразовую гуманитарную акцию, а продуманную систему по оказанию социальной помощи, которая действует в епархии уже почти 3 года. Сегодня я увидел, как 200 человек получили продуктовые наборы и посильную финансовую помощь. Причем, каждое обращение за помощью рассматривает митрополит Агафангел. Его письменную резолюцию я видел на каждом из 200 просьб. И это при том, что у одесского архипастыря очень напряженный график богослужений, посещений храмов и обителей", - отметил протоиерей Владислав.