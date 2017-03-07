Новый абсолютный чемпион по гиревому спорту поблагодарил Предстоятеля УПЦ за благословение и поддержку

После победы на международном турнире «Arnold Classic-2017», проходившем 2-5 марта в городе Колумбус (Огайо, США), абсолютный чемпион по гиревому спорту Николай Ткачук выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на страницу Николая Ткачука в Фейсбук.

«Хочу поблагодарить Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию за благословение на эти соревнования и оказание моральной и материальной поддержки от фонда Предстоятеля УПЦ», — написал Николай.

Напомним, Блаженнейший владыка благословил гиревика, студента Киевской духовной школы, на участие в соревнованиях, организованных Арнольдом Шварценеггером, 21 февраля.

Николай Ткачук – украинский профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту. В его активе большое количество спортивных достижений, среди которых установление мирового рекорда в толчке гирь, а также установления нескольких рекордов Украины. Кроме того, Николай – прихожанин столичного храма в честь Всех святых, воспитанник Киевской духовной семинарии.