Учебный комитет УПЦ обсудил вопросы духовных школ

13:15, 08 марта 2017
Православие
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Фото: news.church.ua

В Киевской духовной академии и семинарии 7 марта состоялось заседание Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ. Ректоры духовных школ обсудили Положение об именной стипендии Предстоятеля и познакомились с новыми изданиями учебников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В мероприятии приняли участие управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Антоний, ректор Почаевской духовной семинарии епископ Серафим, вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Вениамин, ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим (Раковский), первый проректор Харьковской духовной семинарии протоиерей Валентин Ковальчук, проректор по учебно-воспитательной работе Сумской духовной семинарии архимандрит Антоний (Бондаренко), а также первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

Фото: news.church.ua

Во время заседания было обсуждено Положение об именной стипендии Предстоятеля Украинской Православной Церкви для лучших студентов высших духовных учебных заведений УПЦ.

Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы жизнедеятельности духовных школ УПЦ и обсудили главные направления работы Учебного комитета на дальнейшее время.

Присутствующие имели возможность познакомиться с образцами новых учебников для духовных школ, которые рекомендовано использовать в учебном процессе.

Члены комиссий при МОН Украины по государственному признанию дипломов Высших духовных учебных заведений сообщили о процессе работы этих комиссий и предоставили рекомендации для ускорения оформления необходимых документов.

Напомним, решением от 18 октября 2016 года Священный Синод УПЦ учредил именную стипендию Предстоятеля Украинской Православной Церкви и поручил Учебному комитету подготовить Положение о данной стипендии.

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