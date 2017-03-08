Учебный комитет УПЦ обсудил вопросы духовных школ

В Киевской духовной академии и семинарии 7 марта состоялось заседание Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ. Ректоры духовных школ обсудили Положение об именной стипендии Предстоятеля и познакомились с новыми изданиями учебников, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В мероприятии приняли участие управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Антоний, ректор Почаевской духовной семинарии епископ Серафим, вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Вениамин, ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим (Раковский), первый проректор Харьковской духовной семинарии протоиерей Валентин Ковальчук, проректор по учебно-воспитательной работе Сумской духовной семинарии архимандрит Антоний (Бондаренко), а также первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

Во время заседания было обсуждено Положение об именной стипендии Предстоятеля Украинской Православной Церкви для лучших студентов высших духовных учебных заведений УПЦ.

Участники заседания также рассмотрели актуальные вопросы жизнедеятельности духовных школ УПЦ и обсудили главные направления работы Учебного комитета на дальнейшее время.

Присутствующие имели возможность познакомиться с образцами новых учебников для духовных школ, которые рекомендовано использовать в учебном процессе.

Члены комиссий при МОН Украины по государственному признанию дипломов Высших духовных учебных заведений сообщили о процессе работы этих комиссий и предоставили рекомендации для ускорения оформления необходимых документов.

Напомним, решением от 18 октября 2016 года Священный Синод УПЦ учредил именную стипендию Предстоятеля Украинской Православной Церкви и поручил Учебному комитету подготовить Положение о данной стипендии.