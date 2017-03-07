Митрополит Антоний рассказал, как провести вторую неделю Великого поста

У православных христиан 6 марта началась вторая неделя Великого поста, которая называется Неделей святителя Григория Паламы, или неделей светотворных постов, когда Церковь молит Господа о благодатном озарении всех, кто постится и кается.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви советует провести вторую неделю Великого поста в усиленной борьбе с личными недостатками и грехами, сообщает Центр информации УПЦ.

«Великий пост является периодом особой борьбы с теми недостатками, которые есть в жизни каждого из нас. Эта борьба очень важна для православного христианина, ибо через преодоление собственных грехов, мы познаем самих себя. Великий пост является очищением своей души. Кроме того, он является тем окном, сквозь которое в нашу душу проникает свет Христова Воскресения. Поэтому мы еще называем Великий пост светозарным», – рассказал митрополит Антоний.

Кроме личной борьбы с грехом, владыка призывает к усиленной молитве за украинское общество и страждущих людей.

«В Великий пост молитва каждого православного христианина должна быть и за свое Отечество, за близких людей и за всех, кто сегодня страдает. В жизни каждого из нас есть свои испытания, свои грехи, с которыми очень трудно бороться. Но иногда есть еще испытания и у целого народа. Мы живем в обществе, где, к сожалению, преобладают далеко не святые идеалы. Порой кажется, что жажда наживы, наслаждения, и как следствие – зависть, предательство, обман – являются основными движущими силами современного прогресса. На христиан возложена ответственность за то, чтобы своей жизнью свидетельствовать о Божественной любви, о возможности быть святым», – призвал митрополит Антоний.

*** Православная Церковь во вторую неделю Великого поста, которая называется Неделей святителя Григория Паламы, указывает на пост как путь к благодатному внутреннему озарению каждого человека Божественной благодатью. Именно святой Григорий Палама по-особенному раскрыл православное учение о посте, а также отстаивал учение о том, что уже здесь, на земле, возможно для святого человека коснуться Неба, нетварного Божественного света.

Также во второе воскресенье Великого поста, в этом году – 12 марта, Православная Церковь празднует Собор всех преподобных Киево-Печерских, которые через пост и святую аскетическую жизнь достигли Царства Небесного.