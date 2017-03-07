В день Торжества Православия в городах Украины состоялись массовые крестные ходы

В день Торжества Православия состоялись массовые крестные ходы в Чернигове, Запорожье, Ровно, Кропивницком и Могилев-Подольске, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Могилев-Подольске 5 марта состоялся массовый крестный ход, который возглавил митрополит Агапит. Ходу предшествовала Божественная литургия с чином Торжества Православия, которая состоялась в кафедральном соборе города.

В этот же день после богослужения духовенство и прихожане храмов Кропивницкого совершили традиционный крестный ход вокруг областного центра.

При помощи транспортных средств верующие с местными святынями помолились у поклонных крестов на кольцевой дороге города.

В завершение возле крепости святой Елисаветы состоялся торжественный молебен.

В Ровно крестный ход прошел по Соборной улице города от Свято-Воскресенского кафедрального собора до Свято-Георгиевского подворья, где под открытым небом был совершен молебен. Праздничное шествие и богослужение возглавил митрополит Варфоломей.

Как сообщают в пресс-службе епархии, многотысячный крестный ход преодолел расстояние около 3 километров. В начале колонны, за крестом и хоругвями, несли храмовые иконы со всех церквей города Ровно.

Главным проспектом Запорожья – Соборным – прошли верующие города. Во время молитвенного шествия верующие вместе с митрополитом Лукой пронесли по центру города икону с частицей креста, на котором был распят апостол Андрей Первозванный и местночтимую икону Божией Матери «Самарская».

В Чернигове участники праздничного крестного хода преодолели 30 километров. Около 2,5 тысяч верующих во главе с митрополитом Амвросием прошли маршрутом возле главных святынь города: Спасо-Преображенского собора, храма Всех святых Черниговских, Свято-Никольского храма, храма Архистратига Михаила, храма Рождества Христова, Свято-Воскресенского храма, храма в честь Казанской иконы Богородицы и Свято-Успенского Елецкого монастыря.

Заключительным пунктом маршрута стал Свято-Троицкий кафедральный собор, где празднование завершилось совместным молебном, который возглавил правящий архиерей.