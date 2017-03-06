Семинарист стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на турнире "ARNOLD CLASSIC"

Студент КДАиС Николай Ткачук стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту на международном турнире «Arnold Classic-2017», проходившем 2-5 марта в г. Колумбус (Огайо, США). Об этом сообщает "Православная жизнь" со ссылкой на страницу Николая Ткачука в Фейсбук.

«Вчера стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в сумме двоеборья на международном турнире Арнольд Классик. Выпала возможность пообщаться и сфотографироваться с Арнольдом Шварценеггером. Слава Богу за все!», – написал Николай Ткачук.

Напомним, благословил спортсмена на участие в турнире Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Николай Ткачук – профессиональный спортсмен-гиревик, многократный чемпион мира и Украины по гиревому спорту. В его активе большое количество спортивных достижений, среди которых мировой рекорд в толчке гирь, а также несколько рекордов Украины. Николай – прихожанин столичного храма в честь Всех святых, воспитанник Киевской духовной семинарии.