Послы девяти православных государств молились в Киево-Печерской лавре в день Торжества Православия

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в день Торжества Православия - праздника, который отмечается в первое воскресение Великого Поста, принял в своей резиденции в Киево-Печерской лавре послов и представителей посольств девяти государств, большинство населения которых исповедует Православную веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день праздничный прием посетили послы Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Македонии, Молдовы, России, Сербии, Румынии. Встреча проходила после Божественной литургии, на которой присутствовали послы православных государств.

«Во времена, когда наша страна, а вместе с ней и наша Православная Церковь переживает испытание, общая и соборная молитва с братьями по вере дает нам силы, вселяет надежду и укрепляет веру в то, что на нашей украинской земле воцарится мир и Бог благословит нас», - отметил в своем приветственном слове Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий напомнил дипломатическим представителям о многовековой связи Православных Церквей.

«Приветствуя каждого из вас, я вспоминал самое основное из того, что объединяет наши Церкви, народы и государства. Эти краткие воспоминания и экскурсы в историю наших отношений свидетельствуют о том, что мы – родные друг другу. И роднит нас наша общая Православная вера, которую наши народы исповедуют, за которую наши славные предки нередко страдали, претерпевали мучения и даже умирали», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Онуфрий напомнил слова из Священного Писания о том, что «брат от брата утверждаем, яко град тверд и огражден» (притч.18:19).

«Мы братья по вере и хранение православной веры действительно утверждает нас и ограждает. Православная вера делает нас сильными в терпении личных скорбей и чувствительными к испытаниям, которые переживают наши братья по вере и все человечество в целом», - подытожил Предстоятель УПЦ.

*** В первое воскресенье Великого поста Православная Церковь совершает чин Торжества православия. Празднование Торжества Православия было установлено в память о победе над иконоборчеством.

Учение о почитании икон, основанное на Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но распространилась иконоборческая ересь и Церковь подверглась гонению, большему, чем от язычников. Более 100 лет лилась кровь православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться Им перед иконами.

VII Вселенский Собор закрепил почитание икон, а Патриарх Константинопольский Мефодий установил особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено в 843 году на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста.