В Кафедральном соборе УПЦ состоялась панихида по бездомным людям

Во Всехсвятском храме на месте строительства Воскресенского кафедрального собора УПЦ 4 марта состоялась панихида по бездомным людям, умершим на улице. Позже в галерее "Соборная" при Духовно-просветительском центре был проведен поминальный обед, организованный волонтерской организацией "Друзья общества святого Эгидия", сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

«Увидеть образ Божий в человеке, который находится рядом с нами. Даже в том, в котором общество не видит человека», - сказал владыка Варсонофий на проповеди во время панихиды за всех умерших на улице от холода, голода и болезней.

Благодаря волонтерским организациям, в которых находится немало христиан, удается запомнить имена тех, кто ушел из этой жизни в одиночестве и несчастьях. В общей молитве за души социально неустроенных людей православные христиане отдают дань памяти и уважения к соотечественникам, просят Бога о милости к ушедшим в мир иной.

Накануне праздника Торжества Православия в галерею «Соборная» на поминальный обед были приглашены люди с низким уровнем достатка, неимущие люди и бездомные. Вместе со священнослужителями и волонтерами люди еще раз вознесли молитву за почивших и после благословения архиерея приступили к общей трапезе.

***Память о миле и всех бездомных

Это поминальное событие проходит ежегодно и имеет название "В память про Милу и всех, кто умер на улице". Мила являлась знакомой сообщества св. Эгидия, которая погибла зимой 2006 года около стен одного из торговых центров столицы. С того времени проводятся панихиды за бездомных.

В эту зиму только в Киеве известно про гибель 9 бездомных.