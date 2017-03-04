Пост изменяет Божественные суды из строгих на милостивые — Предстоятель УПЦ (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрил призвал всех верующих добросовестно нести свой подвиг поста и покаяния, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«По милости Божией мы, дорогие братья и сестры, достигли четверга первой седмицы Святого Великого поста. Каждый старался поститься в меру своих возможностей и сил. И мы просим, чтобы Господь сподобил нас надлежащим образом завершить начатый подвиг», — сказал Предстоятель.

Он напомнил, что пост — это благодеяние для нас. «Пост напоминает человеку о том образе жизни, который проводили наши предки в Раю, восстанавливает в нем искаженный Божественный образ и помогает стать богоподобным».

Блаженнейший владыка привел для верующих образец покаяния из Священного Писания — пример жителей Ниневии, которые покаялись после слов пророка Ионы и были помилованы.

«Пост изменяет Божественные суды из строгих на милостивые», — подчеркнул Его Блаженство.

Он рассказал, что в городе грешников много дней все жители — от младенцев до взрослых — не вкушали абсолютно ничего. «И был великий вопль покаяния в этом городе, после которого Господь переменил свой гнев на милость и пощадил этих людей ради великого их покаяния».

Митрополит Онуфрий призвал каждого от всей души каяться во всех своих грехах и прегрешениях, тогда Господь обязательно помилует нас.

«Великое покаяние заграждает великие грехи. Насколько наши грехи велики или малы, знает только Господь и, в какой-то мере, мы сами. Но каждый из нас должен приложить все старания, все усилия для того, чтобы покаяться в тех грехах, которые мы имеем», — отметил он.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы время этого телесного поста мы провели в телесном воздержании, в молитве, в покаянии. Чтобы мы сподобились увидеть славный день светлого Воскресения Господа Бога нашего Иисуса Христа», — пожелал Предстоятель.