В Киеве ко дню Торжества Православия состоятся "Дни украинской иконы" (укр.)

До дня Торжества Православ’я Духовно-просвітницький центр Кафедрального собору УПЦ Галерея «Соборна» спільно з Благодійним проектом «Наша Лепта» на другій неділі Великого Посту проведуть низку заходів під загальною назвою «Дні української ікони».

Програма заходів:

5 березня о 13.00: у Неділю Торжества Православ’я відбудеться святковий молебень за участю дитячого хорового колективу «Радуйся».

Потім розпочне свою роботу громадська платформа на тему: «Українська ікона як надбання народу та держави». З промовою виступлять священики, громадські діячі, мистецтвознавці, іконописці та віряни.

Ведуча заходу - начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Національного історико-культурного заповідника Києво-Печерська лавра Аліна Кондратюк.

8 березня о 13.00: майстер-клас для дітей «Майбутній іконописець».

Учасники майстер-класу дізнаються про те як створюється ікона, як готуються фарби для її написання та отримають поради від майстра іконопису Юлани Чайковської.

Також для дітей проведуть екскурсію по експозиції ікон представлених на виставці «Україна – дім Пресвятої Богородиці». Діти ознайомляться з історією та переказами пов’язаними з понад 100 чудотворними іконами Божої Матері, які прославились своїми чудесами на території України.

З 5 по 8 березняпрацюватиме виставка «Україна - дім Пресвятої Богородиці».

На виставці представлено копії 107 чудотворних та місцешанованих ікон Божої Матері з усієї України.

Час роботи виставки з 10.00 до 17.00.

Екскурсії проводяться за попереднім замовленням для груп від 5 чоловік.

Організатори: Духовно-просвітницький центр Кафедрального собору УПЦ Галерея «Соборна» та Благодійний проект «Наша Лепта» який діє на базі храму святителя Миколая Чудотворця при 17-й лікарні м. Києва.

Місце проведення: Галерея «Соборна».

Адреса: Залізничне шосе,3 ( см. м. Либідська).

Сайти організаторів: http://soborna.church.ua/, http://nasha-lepta.com.ua