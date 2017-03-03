В городах Украины в день Торжества Православия состоятся массовые крестные ходы

Верующие Запорожья, Ровно и Чернигова с молитвой пройдут по улицам городов в праздник Торжества Православия, отмечаемый в первое воскресенье Великого поста. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В город Запорожье 5 марта прибудет икона с частицей креста, на котором был распят апостол Андрей Первозванный.

После встречи образа, которая состоится в 15.00 возле храма в честь равноапостольной княгини Ольги, православные во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой пройдут по центральному проспекту города до собора — всего около 6,7 километра. Вместе с прибывшей святыней будет пронесена и местночтимая икона Божией Матери «Самарская». По завершении хода в соборе состоится чин Торжества Православия.

Также в этот день традиционный крестный ход, на который собираются тысячи верующих, будет осуществлен в Ровно. Молитвенную колонну возглавит митрополит Ровенский и Острожский Вафоломей.

Начнется ход в 16.00 у Свято-Воскресенского кафедрального собора. Православные жители пройдут около 2 километров по одной из центральных улиц города. Завершится крестный ход молебном под открытым небом возле Свято-Георгиевского подворья.

Молитвенный ход в Чернигове начнется в 8.00 возле Спасо-Преображенского собора. Верующие пройдут по улицам города, посещая храмы, и в целом преодолеют около 16 километров.

***Праздник Торжество Православия было установлен в IX веке в память победы над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон.

В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, статуй святых и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально признано в 754 году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима, который пошел войной против православных почитателей икон, особенно монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были схожи с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона. По свидетельству летописца Феофана, современника этих печальных событий, император: «...многих монахов умертвил ударами бичей, и даже мечем, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание».

Борьба с почитанием икон растянулась на века и прекратилась лишь в 843 году, когда по инициативе императрицы Феодоры в Константинополе был созван Собор, на котором было решено восстановить почитание икон в Церкви. После того как Собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста. В тот день патриарх, митрополиты, игумены монастырей, священники и множество мирян впервые за многие десятилетия открыто вышли на улицы столицы с иконами в руках. К ним присоединилась и сама императрица Феодора.

В память об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, которое называется Торжеством Православия.

Частью совершаемого в этот день особого Чина Торжества Православия является провозглашение анафемы ересиархам (анафема по сути — подтверждение того, что человек отлучил себя от Церкви).