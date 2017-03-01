Сегодня в храмах УПЦ молятся за наркозависимых

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 1 марта, во Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в храмах Украинской Православной Церкви совершают молебны о здравии страждущих от этой зависимости, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Кроме того, в городе Днепр 4 марта состоится Крестный ход с молитвой о помощи Божией в борьбе со страстью наркомании. Организатором шествия стал Опекунский центр для наркозависимых в честь преподобного Агапита Печерского

Напомним, что Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам оказывает постоянную поддержку родным и людям с этим тяжелым и страшным недугом. Обратиться за помощью можно по телефонам горячей линии 0800 50 26 86.