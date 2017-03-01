В Запорожье в день Торжества Православия состоится крестный ход со святынями

В день Торжества Православия в город Запорожье прибывает икона с частицей креста, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный. Тогда же и состоится епархиальный крестный ход, сообщает Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Встреча почитаемой частицы Андреевского креста совершится 5 марта в 15.00 у храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Духовенство Запорожской епархии во главе с Митрополитом Лукой в рамках апологетического дня епархии пронесет по центральному проспекту областного центра помимо прибывшей святыни и местночтимую икону Божией Матери «Самарская».

Общеепархиальный крестный ход завершится в Свято-Покровском архиерейском соборе, где будет отслужен чин Торжества Православия.

После совершения службы все желающие смогут приложиться к святыне.

Встреча святыни и начало крестного хода: 5 марта в 15.00 от храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги в районе бульвара Шевченко г. Запорожье.