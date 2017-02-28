Предстоятель УПЦ совершил чтение первой части Великого покаянного канона

В первый день Великого поста, 27 февраля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Великое повечерие с чтением Покаянного канона в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Вместе с Его Блаженством молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

После завершения Канона Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал, как изменялся пост от начала истории человечества, объяснил, зачем пост нужен нам и каково его действие на человека: «Пост восстанавливает в человеке естественный чин. Пост вводит нас в естественное состояние, в котором был сотворен человек».

Обычный круг постового богослужения состоит из Великого повечерия, Утрени, Часов, Изобразительных и Вечерни. В первые четыре дня Великого поста на Повечерии читается Великий канон. Хотя усилия к его созданию приложило несколько христианских писателей, название канон получил от автора первоначального текста – преподобного Андрея Критского. Великим канон назван не только из-за необычайной объемности содержания (около 250 тропарей), но и благодаря поэтическому совершенству, богословской высоте и проникновенности отображаемых чувств.