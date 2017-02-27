Митрополит Антоний рассказал о том, как провести первый день Великого поста

У православных христиан 27 февраля начался Великий пост – период особого и длительного говения перед Пасхой Христовой.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) советует провести первые дни Великого поста в храме.

«Сегодня православные христиане вступили в период Великого поста, в течение которого каждый человек должен взглянуть в свою душу, мысли, посмотреть на свою жизнь. Первый день и первая неделя Великого поста очень важны. Если есть возможность, в эти дни нужно пребывать в храме, где совершаются особые постовые богослужения. Главная задача для каждого человека в эти дни – успокоить свое сердце через молитву и вдумчивое отношение ко всему, что происходит в храме», – рассказал митрополит Антоний.

Тем, кто в этом году будет поститься впервые, владыка рекомендует согласовать свою меру со священником.

«Церковные правила, которые определяют меру поста, могут казаться человеку очень тяжелыми. Каждый из нас имеет разные возможности для поста: кто-то болеет, а кто-то имеет и определенные профессиональные ограничения. Главное, чтобы пост не был обременительным для человека. Чтобы почувствовать радость поста, нужно начинать поэтапно. Необходимо быть мудрыми в подходе к посту, чтобы не сломать физическое здоровье. Христиане во время поста не борются со своим телом, а борются за то, чтобы человек и в теле, и в душе был носителем Духа Божьего», – подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний призвал всех православных христиан в период Великого поста совершать как можно больше добрых дел.

«В эти дни мы должны как можно чаще молиться и как можно больше творить добра. От осознания того, что кто-то нуждается в нашей помощи, сердце смягчается. Взгляд верующего человека, который постится – это всегда радостный взгляд. Добрые дела, ограничения в еде и веселье помогут нам с радостью встретить Воскресшего Христа Спасителя», – отметил митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Великий пост установлен в память 40-дневного поста Господа Иисуса Христа в пустыне. По церковному уставу в первые дни поста следует воздержаться от еды и находиться в храме, где совершаются постовые богослужения, которые помогают человеку настроиться на покаяние.

Великий пост продлится 40 дней, после чего начинается Страстная седмица, во время которой православные усугубляют пост.

Пасху в этом году будем праздновать 16 апреля.