Предстоятель УПЦ совершил Чин прощения в Киево-Печерской лавре

В воскресенье, 26 февраля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Вечерню и Чин прощения в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После богослужения Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Он рассказал о смысле поста, о том, зачем Церковь установила Чин прощения перед постом и почему мы должны прощать своих ближних.

Также Архипастырь объяснил, что запрещает Церковь употреблять в пищу во время поста, как нужно молиться, и в чем особенность именно Великого поста.

Он особенно подчеркнул, что нести подвиг поста нужно с радостью.

Потом Предстоятель, склонившись к земле, просил прощения у своей паствы. После этого Владыка стоял на амвоне, принимал прощение и прощал каждого, кто подходил к нему, пока не подошли все: архиереи, духовенство, братия Лавры, студенты Киевских духовных школ, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

Сегодня утром Его Блаженство возглавил Божественную литургию в этом же храме.

Напоминаем, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий дал наставления верующим Украинской Православной Церкви перед началом Великого поста и благословил всех на молитвенный подвиг ради мира в Украине.