Митрополит Антоний рассказал, почему важно просить прощения в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье необходимо примириться со всеми, кто нас обидел или кого обидели мы.

К этому призвал всех православных христиан управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Накануне Великого поста нужно попросить прощения у тех, кто нас обидел. Если нет такой возможности, необходимо простить человека в своем сердце, сделав так, чтобы ненависть, агрессия или недоверие больше не возникали в душе. Господь говорит нам о том, что если мы не простим проступки, которые совершили против нас другие, то и Он не простит нам наши великие грехи, которые мы творим против Бога», – сказал митрополит Антоний.

Владыка также обратил внимание на важность прощения накануне Великого поста.

«Для христианина важно научиться прощать другого человека каждый раз, когда он чувствует в себе определенные внутренние протесты. Накануне Великого поста мы должны начать в своей жизни новую, чистую страницу. Эта страница открывается только тогда, когда наше сердце может принять Бога. Господь прощает нам очень много грехов, ожидая и от нас такого же отношения к другим. Господь хочет, чтобы каждый человек побуждал себя к прощению людей, которые сделали что-то плохое. Поэтому простив других и попросив прощения, мы можем ожидать от Бога прощение наших согрешений», – подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что этот день также называется Неделя изгнания Адама из рая.

«Мы вспоминаем важный момент человеческой истории, когда из-за грехопадения Адам был изгнан из рая. В этот день наша молитва является своеобразным плачем Адама под дверью рая. Мы осознаем свою греховность, понимаем, что недостойны, но хотим быть лучшими. Желание быть лучшими – это первый шаг для изменения своей жизни», – отметил митрополит.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в воскресенье, перед началом Великого поста, в храмах на вечернем богослужении совершается особый Чин прощения. Верующие просят друг у друга прощения для того, чтобы с чистым сердцем, сосредоточиться на духовной жизни в период Великого поста. В храмах также поются песнопения Пасхи Христовой, напоминая христианам, что пост – это путь к Пасхе. В этот день последний раз разрешается употреблять в пищу скоромные продукты.