Митрополит УПЦ Ириней благословил начало стоительных работ Днепровского метрополитена

Митрополит Ириней (Середний) по просьбе работников компании "Киевметрострой" 23 февраля благословил начало работ по завершению первой очереди Днепровского метрополитена, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

Управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней, совершил «Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякого доброго дела» на площадке в районе Центрального универмага. В конце молебна он прочитал молитву с призыванием помощи Божией на всех трудящихся в этом благом начинании и молитву о мире и благоденствии на Украине.

На молебне присутствовали работники тоннельных отрядов «Киевметростроя» во главе с главным инженером тоннельного отряда №14 Анатолием Михайловичем Штандариным.

По окончании молебна владыка Ириней пожелал работникам компании помощи Божией и успехов в этом добром начинании, чтобы укрепляемые благодатью Божией и ограждаемые Его святыми ангелами от всяких бед и напастей они благополучно выполнили предстоящую работу по завершению первой очереди метрополитена в нашем богоспасаемом городе.

Затем Высокопреосвященнейший владыка в сопровождении представителей руководства «Киевметростроя» побывал еще на трех строительных площадках, в местах выхода шахтных стволов, где также прочитал молитву перед началом всякого доброго начинания и окропил территорию и оборудование святой водой.

Компания "Киевметрострой", которая выступает субподрядчиком турецкой Limak, провела подготовительные работы, анализ выполненных ранее работ, состояния техники и приступает к основным работам по завершению строительства. Работы будут вестись тоннельными отрядами №7 и №14 компании совместно с компанией "Днепрометрострой". Работы начнутся одновременно на всех будущих станциях метро: "Театральная", "Центральная" и "Исторический музей".

Работы планируют завершить в течении 5 лет, при этом горно-капитальные работы должны завершиться через 3 года.