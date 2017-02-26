Предстоятель УПЦ напомнил украинцам о важности Прощеного воскресенья

У православных христиан Прощеное воскресенье, которое в этом году отмечается 26 февраля.

О значении прощения в преддверии Великого поста рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ.

«Прощение ближнего – условие получения прощения от Бога. Прощение перед вступлением в Великий пост имеет два значения: первое – человек готов принять прощение от Бога; второе – человек, вступая в духовную борьбу должен знать, что у него за спиной нет врагов. Те люди, которые воюют, знают, что очень опасно, когда человек имеет врага перед собой и за своей спиной. Простив друг друга, мы избавляемся от последнего и имеем одного врага – врага нашего спасения», - отметил Предстоятель.

Также Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «святой пост – это то время, когда человек особенно интенсивно занимается своим духовным совершенствованием».

«Телесный пост, молитва, посещение храма Божия, все поклоны, которые человек совершает, как духовный подвиг – это средства, необходимые для того, чтобы усовершенствовать в себе любовь. Любовь – это свойство Божественного естества. Каждый человек должен усовершенствовать любовь к Богу и любовь к ближнему. Когда Бог будет спрашивать на Страшном суде: "Что ты сделал?", - будет спрашивать о настоящей любви. Тот, кто не позаботился, чтобы развить в себе это качество – будет иметь плохой ответ перед Богом», - отметил Блаженнейший.

Предстоятель также рассказал, что по определенным причинам возможно послабление телесного поста.

«В церкви есть мера послабления поста – икономия. Это послабление делается больным, женщинам, которые беременны или имеют маленьких детей и людям, занимающимся трудом, который требует большой отдачи. Этим людям церковь послабляет пост. Но конкретно, насколько кому послабить, это человек должен согласовать с духовником», - подчеркнул митрополит Онуфрий.

Блаженнейший митрополит Онуфрий поздравил всех православных христиан с приближением Великого поста.

«Хочу всех поздравить с наступающим Великим постом, пожелать всем успехов в духовной борьбе, которую мы должны совершать в период этого спасительного времени. Пусть каждый из нас с радостью встретит великий праздник Светлого Христова Воскресения! С Великим постом!».