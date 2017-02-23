Предстоятель УПЦ прочитал разрешительную молитву над старцем Кириллом (Павловым)

19:14, 23 февраля 2017
Православие
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Фото:news.church.ua

В Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры 23 февраля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий взял участь в чине отпевания многолетнего духовника Лавры, духовника Святейшего Патриарха Алексия II архимандрита Кирилла (Павлова), почившего 20 февраля на 98-м году жизни. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением молились многочисленные верующие. Успенский собор не вместил всех пришедших проститься с отцом Кириллом, множество верующих молились на площади перед собором.

Разрешительную молитву прочитал Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий.

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Перед погребением тело отца Кирилла было обнесено вокруг Успенского собора. Архимандрит Кирилл (Павлов) был погребен на территории Лавры за алтарем церкви Святого Духа.

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