Предстоятель УПЦ прочитал разрешительную молитву над старцем Кириллом (Павловым)

В Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры 23 февраля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий взял участь в чине отпевания многолетнего духовника Лавры, духовника Святейшего Патриарха Алексия II архимандрита Кирилла (Павлова), почившего 20 февраля на 98-м году жизни. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением молились многочисленные верующие. Успенский собор не вместил всех пришедших проститься с отцом Кириллом, множество верующих молились на площади перед собором.

Разрешительную молитву прочитал Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий.

Перед погребением тело отца Кирилла было обнесено вокруг Успенского собора. Архимандрит Кирилл (Павлов) был погребен на территории Лавры за алтарем церкви Святого Духа.