В УПЦ заявляют, что Минкультуры затягивает судебный процесс по регистрации уставов

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов говорит, что неявка представителей Министерства культуры Украины на судебное заседание по иску Украинской Православной Церкви свидетельствует о неуважении ответчика к участникам судебного процесса. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Окружном административном суде города Киева 22 февраля состоялось первое судебное заседание по делу касательно иска Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины о незаконности действий в части нерегистрации уставов учреждений УПЦ.

Истец в своих требованиях просил суд признать действия и бездействие Минкультуры незаконными и обязать ведомство зарегистрировать уставы.

Представители Минкультуры на судебное заседание не явились, хотя были извещены надлежащим образом, и возражений на иск в суд не предоставили.

По мнению председателя Юридического отдела УПЦ прот. Александра Бахова, такое поведение является попыткой затянуть рассмотрение дела и проявлением неуважения к участникам судебного процесса. В частности он отметил: «Долгое время представители Минкультуры в СМИ активно доказывали, что уставы религиозных организаций УПЦ не соответствуют законодательству, а когда дело дошло до суда, то они исчезли. Поэтому склонен расценивать это как попытку затянуть рассмотрение дела и проявление неуважения к участникам судебного процесса».

Он также добавил, что Министерство культуры систематически игнорирует законодательство и не выполняет возложенные на него обязанности: «Через полтора года Минкультуры вернуло одиннадцать уставов с формулировкой на доработку. Такие действия мы считаем незаконными. Кроме того, что министерство нарушило трехмесячный срок, отведенный для проведения регистрации, то еще и придумало новую форму ответа «вернуть на доработку». Так как по закону Министерство должно было или отказать в регистрации с указанием причины или зарегистрировать уставы. Если уставы не соответствуют законодательству, то зачем их держать полтора года?».