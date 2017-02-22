Предстоятель УПЦ и Посол Македонии в Украине обсудили межгосударственные отношения

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 21 февраля принял в своей резиденции в Киево-Печерской лавре Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Македония в Украине Его Превосходительство господина Столе Змейкоски. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель и Посол обсудили современный уровень государственных, духовных и культурных взаимоотношений между Македонией и Украиной, всеобщее общественное положение в мире.

Господин Змейкоски рассказал Его Блаженству о деятельности Посольства его страны в Украине и направлении украино-македонских межгосударственных отношений.

Во время разговора также обсуждался вопрос восстановления мира на Востоке Украины и миротворческих инициатив в этом процессе Македонии.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал господину Послу Господней помощи в его работе, а также дальнейшего развития добрососедских украино-македонских отношений.